Elise Mertens stoomt in Biel door naar kwartfinales

12/04/17

Elise Mertens (WTA 68) heeft zich verzekerd van een ticket voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Zwitserse Biel (hard/250.000 dollar).

De 21-jarige Mertens - sinds kort de Belgische nummer één op de WTA-ranking - haalde het in de tweede ronde in twee sets van de Duitse Mona Barthel (WTA 80), tegen wie ze nooit eerder speelde. Na 1 uur en 11 minuten stonden de 6-2 en 6-4 setstanden op het scorebord.



In de openingsronde had Mertens maandag al met 6-2 en 6-3 de maat genomen van het Roemeense achtste reekshoofd Monica Niculescu (WTA 47). Bij de laatste acht botst ze nu op de Estse Anett Kontaveit (WTA 99), het wordt de eerste onderlinge ontmoeting op het WTA-circuit tussen beide leeftijdsgenotes.



Later vandaag speelt Mertens samen met de Britse Heather Watson ook nog haar eersterondepartij in het dubbelspel. Daarin geven de vierde reekshoofden de Macedonische Lina Gjorcheska en de Russische Anastasiya Komardina partij.