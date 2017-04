Wickmayer en Flipkens laten Fed Cup-duel tegen Rusland schieten: "Ik ben ontgoocheld"

SG

Geen Yanina Wickmayer tegen Rusland © epa.

Het selectiecomité van de Belgische tennisbond heeft Elise Mertens (WTA 68), Maryna Zanevska (WTA 112), Alison Van Uytvanck (WTA 135) en An-Sophie Mestach (WTA 225) geselecteerd voor het Fed Cup-duel in de barrages om promotie naar Wereldgroep I in en tegen Rusland. Yanina Wickmayer (WTA 73) en Kirsten Flipkens (WTA 90) passen voor de ontmoeting van 22 en 23 april in de Small Sports Arena 'Luzhniki' in Moskou (gravel, indoor).

"Ik ben heel gelukkig dat ik kan rekenen op een supergemotiveerd team", aldus kapitein Dominique Monami in een persbericht. "We zullen met trots de kleuren van ons land verdedigen in deze ontmoeting tegen Rusland en er samen alles aan doen om de overwinning te behalen. Ik geloof erin dat deze ploeg grootse prestaties kan neerzetten. Ik ben ontgoocheld dat Kirsten en Yanina niet deelnemen, maar respecteer hun beslissing", klinkt het.



De selectie van Monami kwalificeerde zich voor de barrages door twee maanden geleden in de eerste ronde van Wereldgroep II met 1-3 te winnen in Roemenië. Het is van 2012 geleden dat de Belgische Fed Cup-ploeg deel uitmaakte van Wereldgroep I, waarin de acht beste landen van de wereld zijn verzameld.



Svetlana Kuznetsova (WTA 9) is de beste speelster van Rusland op de wereldranglijst. Met Elena Vesnina (WTA 15), Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 16), Daria Kasatkina (WTA 29) en Ekaterina Makarova (WTA 44) telt het land nog vier speelsters in de top-50. De officiële Russische selectie voor het duel tegen België is echter nog niet bekend.