Drie maanden geen match meer gewonnen en dus neemt tennisbabe Bouchard drastische beslissing

Steven Gijbels

12/04/17 - 07u55

Eugenie Bouchard schoot in 2014 als een komeet naar de top met halve finales op de Australian Open en Roland Garros én een finalestek in Wimbledon. Even snel ging het weer bergaf voor de 23-jarige Canadese die daarna vooral het nieuws haalde met haar (vaak prikkelende) foto's op sociale media en eerder dit jaar nog top less poseerde voor Sports Illustrated.



Haar laatste zege in het enkelspel dateert al van 18 januari. Toen won ze in de tweede ronde van de Australian Open van de Chinese Shuai Peng om vervolgens de duimen te leggen voor de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Sindsdien moest Bouchard telkens in de eerste ronde al inpakken (in Acapulco, Indian Wells, Miami en Monterrey). Het leidde deze week tot een opvallende beslissing. De tennisbabe, momenteel de nummer 56 van de wereld, verlaat het WTA-niveau en keert voor het eerst in bijna vier jaar tijd terug naar het lagere ITF-circuit. Op dat level, waar vooral speelsters buiten de top 100 hun kans wagen, speelde ze op 5 juni 2013 haar laatste partij.



Op het ITF-toernooi in het Amerikaanse Indian Harbour Beach (80.000 dollar) neemt eerste reekshoofd Bouchard, die van de organisatie een wildcard kreeg, het straks op tegen Brianna Morgan. Een nobele onbekende 23-jarige Amerikaanse die op plaats 601 staat, een hapklare brok zou je dus denken.