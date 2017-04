Titelverdediger Juan Monaco moet inpakken in Houston, veteraan Haas wint wel

Bewerkt door: YP

11/04/17 - 08u16 Bron: Belga

Juan Monaco op archiefbeeld. © ap.

Juan Monaco zal zichzelf niet opvolgen als winnaar van het ATP-graveltoernooi in Houston (535.625 dollar). De Argentijn, nummer 124 van de wereld, verloor in de eerste ronde met 7-6 (9/7) en 6-3 van de Duitser Dustin Brown (ATP 75).

Monaco speelde, door polsproblemen, in Houston pas zijn derde toernooi van het seizoen. Eerder verloor hij in Indian Wells en Miami in de eerste ronde.



De 33-jarige Argentijn staat in Texas twee keer op de erelijst. Hij won er ook de titel in 2012.



Een andere oud-winnaar, Tommy Haas, bereikte de tweede ronde wel. De 39-jarige Duitser klopte de twintig jaar jongere Amerikaan Reilly Opelka (ATP 168) met 7-6 (7/5), 4-6 en 6-3.



Haas is bezig aan zijn laatste profseizoen en staat pas 826e op de ranking. Hij won maandag in Houston, waar hij in 2004 de titel pakte, zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Zijn volgende tegenstander wordt de Amerikaan Jack Sock (ATP 16), het eerste reekshoofd en vorig jaar verliezend finalist.