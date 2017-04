Andy Murray twijfelt over rentree in Monte Carlo

Andy Murray bevindt zich momenteel in Zwitserland in het kader van een liefdadigheidsactie. © photo news.

Andy Murray twijfelt of hij volgende week zijn rentree kan maken op het graveltoernooi van Monte Carlo. De nummer één van de wereld is nog niet volledig hersteld van zijn elleboogblessure.

Ook achter de daaropvolgende graveltoernooien staat een vraagteken. Volgens de 29-jarige Schot is zijn deelname aan Roland Garros de enige zekerheid.



Murray won begin maart het toernooi van Dubai, maar verloor vervolgens in Indian Wells al bij zijn eerste optreden. Hij trok zich daarna vanwege zijn blessure terug voor het toernooi van Miami. De kopman ontbrak afgelopen weekend ook in de verloren Daviscup-ontmoeting tegen Frankrijk in de kwartfinales.



Murray is momenteel in Zwitserland, waar hij in het kader van een liefdadigheidsactie een wedstrijd tegen Roger Federer speelt. "Ik hoop ook in Monte Carlo te kunnen spelen, maar ik moet geduldig zijn met mijn elleboog", zei hij vandaag. "Het serveren gaat nog lastig."