Elise Mertens stoomt door naar tweede ronde op WTA-toernooi in Biel

10/04/17 - 17u18 Bron: Belga

Elise Mertens (WTA 68) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Zwitserse Biel (hard/250.000 dollar).

De 21-jarige Mertens versloeg in de openingsronde de acht jaar oudere Monica Niculescu (WTA 47). Het Roemeense achtste reekshoofd moest na 1 uur en 21 minuten met tweemaal 6-2 het hoofd buigen. In januari stonden Mertens en Niculescu al eens tegenover elkaar in de finale van het toernooi in Hobart. Mertens was toen ook duidelijk te sterk (6-3, 6-1) en veroverde zo op het Australische hardcourt haar eerste WTA-titel.



In de tweede ronde treft de Belgische nummer één Mona Barthel (WTA 80). De Duitse versloeg de Slowaakse Jana Cepelova (WTA 96) met 6-3 en 6-4. Barthel en Mertens keken elkaar nog niet in de ogen op het WTA-circuit.