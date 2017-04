Elise Mertens blijft Belgische nummer 1 voor Wickmayer en Flipkens

Bewerkt door: Marie Rutsaert

Elise Mertens mag zich nu voor de tweede week op een rij de beste Belgische tennisster op de wereldranglijst noemen. De 21-jarige Mertens zakt dan wel een plaatsje naar nummer 68 maar blijft Yanina Wickmayer (73e, +1) en Kirsten Flipkens (90e, -6) voor.

De Duitse Angelique Kerber blijft eerste op de WTA-ranking © epa.

Deze week is Mertens, als enige Belgische, aan de slag op het hardcourttoernooi in het Zwitserse Biel. Ze treft er vandaag in de eerste ronde de Roemeense Monica Niculescu (WTA 47), tegen wie ze in januari in Hobart haar eerste WTA-titel veroverde.



Maryna Zanevska staat 112e (+1), Alison Van Uytvanck is 135e (+2). "Ali" sneuvelde afgelopen week in de eerste ronde in het Mexicaanse Monterrey.



Aan de top van het WTA-klassement is er geen verandering en behoudt de Duitse Angelique Kerber haar eerste plaats voor de Amerikaanse Serena Williams en de Tsjechische Karolina Pliskova.



De Russin Anastasia Pavlyuchenkova won dit weekend voor de vierde keer in haar carrière het hardcourttoernooi van Monterrey, na een zege in de finale tegen Kerber. Ze blijft wel zestiende op de ranking.



Pavlyuchenkova's landgenote Daria Kasatkina was de beste op het gravel in het Amerikaanse Charleston en pakte zo op haar 19e een eerste WTA-titel. In het klassement springt de Russin van plaats 42 naar 29.