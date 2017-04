Goffin behoudt veertiende plaats op ATP-ranking, Darcis klimt naar 51

David Goffin. © epa.

Er zijn vandaag weinig verschuivingen op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. Door de Davis Cup stonden er afgelopen week geen ATP-toernooien op de kalender. David Goffin behoudt zijn veertiende plaats.

Goffin was de afgelopen dagen met de Belgische selectie aan de slag tegen Italië. In de Spiroudôme van Charleroi veroverden de Belgen een ticket voor de halve finales van de Wereldgroep. Goffin won zijn twee enkelspelen, tegen Andreas Seppi (vrijdag) en Paolo Lorenzi (gisteren), wat na de winst van Steve Darcis tegen Lorenzi (vrijdag) volstond voor de kwalificatie. Darcis stijgt vandaag twee plaatsjes op de ranking naar nummer 51.



Lager op de ranglijst wipt Ruben Bemelmans, die zaterdag aan de zijde van Joris De Loore het dubbel verloor, van plaats 137 naar 133. Hij gaat voorbij Arthur De Greef (134e, -9). Dan volgen Kimmer Coppejans (180e, +5) en Joris De Loore (197e, +2).



Helemaal bovenaan blijft alles bij het oude. De Schot Andy Murray leidt voor de Serviër Novak Djokovic en de Zwitsers Stan Wawrinka en Roger Federer. De Spanjaard Rafael Nadal sluit de top vijf.



De Australiër Nick Kyrgios wipt over de Amerikaan Jack Sock naar plaats 15 en zorgt daarmee voor de enige verandering in de top twintig. Onder aanvoering van Kyrgios won Australië in Brisbane van de VS. Half september zijn de 'Aussies' te gast in België voor de halve finales van de Davis Cup.