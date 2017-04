Pavlyuchenkova wint Monterrey voor vierde keer, Kerber druipt af

Door: redactie

10/04/17 - 06u17 Bron: Belga

Anastasia Pavlyuchenkova. © epa.

De Duitse Angelique Kerber, de nummer 1 in het vrouwentennis, heeft vandaag de finale van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/250.000 dollar) verloren. Net als in 2013 haalde ze het niet van de Russische Anastasia Pavlyuchenkova (WTA16), die voor de vierde keer het toernooi won.