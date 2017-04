Door: redactie

9/04/17

© ap.

Daria Kasatkina (WTA 42) heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston (gravel/776.000 dollar) op haar naam geschreven. De Russin veroverde zo haar eerste WTA-titel.

De 19-jarige Kasatkina versloeg in haar eerste WTA-finale de even oude Letse Jelena Ostapenko (WTA 66) in twee sets: 6-3, 6-1. De wedstrijd duurde 1u06'.



Ostapenko speelde haar derde WTA-finale na die van Québec in 2015 en Doha in 2016.