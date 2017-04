Azarenka maakt rentree in Stanford

Bewerkt door: Marie Rutsaert

9/04/17 - 20u50 Bron: Belga

© ap.

Victoria Azarenka maakt eind juli haar langverwachte rentree op het court bij het WTA-toernooi op Stanford University. In juli zal ze een jaar aan de kant gestaan hebben vanwege haar zwangerschap.

De 27-jarige Wit-Russische is afgezakt naar de 317e plaats op de WTA-ranking sinds ze eind vorig jaar van haar eerste kind is bevallen. De tweevoudig winnares van de Australian Open (2012 en 2013) zegevierde op de universiteit in Californië in 2010 in het enkelspel en won een jaar later de titel in het dubbel. "Ik kijk er ontzettend naar uit om weer te spelen", zei Azarenka. "Mijn zoontje is de grootste beloning die ik ooit gekregen heb. Ik kijk uit naar deze nieuwe fase in mijn loopbaan."