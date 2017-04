Van Herck ambitieus: "Ons Davis Cup-avontuur zit er nog niet op"

Door: redactie

Na de zege in de Spiroudôme van Charleroi tegen Italië stoot Belgie in de Davis Cup voor de tweede maal in de voorbije drie edities door naar de halve finales. Tegenstander in september is Australië, dat de Verenigde Staten uitschakelde. Kapitein Johan Van Herck gelooft in de kansen van de Belgen.

"We hebben het dit weekend goed aangepakt", vertelde Van Herck. "Vrijdag zaten we na die twee overwinningen in een zetel. Maar ons Davis Cup-avontuur zit er nog niet op. We gaan ons nu concentreren op de halve finales, die we opnieuw in eigen land mogen afwerken. We dienen rekening te houden met de kwaliteiten van Australië, maar moeten vooral naar onszelf kijken."



In 2015 bereikte België de finale van de Davis Cup. Daarin was in Gent het Groot-Brittannië van Andy Murray een maatje te groot. "Die ervaring heeft ons rijker gemaakt", analyseerde Van Herck. "Sindsdien is onze ploeg gegroeid en zijn onze spelers geëvolueerd. We hebben nu een echt Davis Cup-team en daar moeten we van profiteren. Ons doel is ons plaatsen voor de finale."



De halve finales worden van 15 tot 17 september in België afgewerkt. De ondergrond ligt nog niet vast. Nadien volgt een eventuele finale tegen de winnaar van het duel tussen Frankrijk en Servië.