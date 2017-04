Davis Cup-avontuur van Italië voorbij: "België heeft de kwalificatie niet gestolen"

Door: redactie

David Goffin (ATP 14) maakte door te winnen tegen Paolo Lorenzi (ATP 38) een einde aan het Davis Cup-avontuur van Italië. "De Belgische overwinning en kwalificatie voor de halve finales is verdiend", gaf de Italiaanse kapitein Corrado Barazzutti toe in de Spiroudôme van Charleroi.

"Paolo heeft alles geprobeerd, maar Goffin presteerde gewoon erg sterk", analyseerde Barazzutti de match die onze landgenoot in drie sets (6-3, 6-3 en 6-2) won tegen Lorenzi. "België heeft de kwalificatie voor de halve finales niet gestolen. Met Goffin en Steve Darcis hebben de Belgen twee talentvolle spelers in hun rangen, die het bovendien gewoon zijn om op hardcourt te tennissen. We hebben gisteren gezien dat België, ondanks de nederlaag, ook in het dubbelspel sterk voor de dag komt. Ik wil ook benadrukken dat de Belgische ploeg erg veel respect toonde voor zijn tegenstander."



Italië kon in Charleroi niet rekenen op Fabio Fognini (ATP 28), zijn op papier sterkste speler. "Maar daar wil ik het niet over hebben", aldus Barazzutti. "Het zou voor ons een goede zaak geweest zijn mocht hij gespeeld hebben, maar dat was nu eenmaal niet het geval."