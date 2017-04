Franse tennissers kloppen Groot-Brittannië met 4-1

Bewerkt door: Marie Rutsaert

9/04/17 - 18u38 Bron: Belga

Jeremy Chardy van Frankrijk © epa.

Frankrijk heeft zijn kwartfinale in de Davis Cup tennis met 4-1 gewonnen van Groot-Brittannië na afloop van de zondag in Rouen gespeelde twee laatste enkelspelen. De Fransen stonden zaterdag na dag twee al op een onoverbrugbare 3-0 voorsprong. In de halve finales in september neemt Frankrijk het op tegen Servië.