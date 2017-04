David Goffin loodst België naar halve finale in Davis Cup

Marie Rutsaert

9/04/17 - 16u34

David Goffin (ATP 14) heeft in Charleroi de Italiaan Paolo Lorenzi (ATP 38) verslagen in de kwartfinale van de Davis Cup. Hij bezorgde daarmee België de derde overwinning van het weekend. Setstanden waren 6-3, 6-3 en 6-2. In de halve finale neemt Goffin, Darcis en co. het op tegen Australië.

Paolo Lorenzi tijdens de Davis Cup in Charleroi © epa. In een kolkende Spiroudome heeft David Goffin België naar de halve finales van de Davis Cup geloodst.



In het begin van de wedstrijd was het even zoeken voor Goffin. Het spel ging gelijk op, beide spelers behielden hun eigen opslag en na een klein halfuur stond het nog maar 3-3. Bij 4-3 duwde de Belg door en ging hij door de opslag van Lorenzi. Hij mocht daarop zelf serveren voor de eerste set. Eén matchbal bleek voldoende.



Goffin toonde daarop waarom hij de hoogst geklasseerde Belg is. In de tweede set ontnam hij de Italiaan onmiddellijk zijn eerste opslagspel en behield dan zijn eigen spel. Zo was het 2-0. Lorenzi beantwoordde dat door hetzelfde te doen. Hij won zijn opslagspel en ging dan door de opslag van Goffin. Het stond weer gelijk. Goffin brak daarop opnieuw door Lorenzi's service. De twee spelers leken even weer aan elkaar gewaagd. Maar bij 5-3 toonde de Belg weer zijn klasse. Lorenzi kon niets doen met zijn opslagspel. Goffin nam zo de tweede set. Lees ook Als Goffin straks wint, wacht Australië in halve finale

Bemelmans en De Loore buigen het hoofd na nagelbijtende vijfsetter, Italië komt terug tot 2-1

Probleemloos De derde set bracht opnieuw een gelijkopgaande start. Onze landgenoot stak een tandje bij en ging door de opslag van de Italiaan. Hij kon nog één keer weerwerk bieden. Het werd 3-2. Daarna was het over en uit voor Lorenzi. Goffin werkte de set zonder problemen af. Tijdens het opslagspel van de Italiaan heeft hij twee matchballen. Eén bleek voldoende. Missie volbracht in drie sets. België speelt de halve finale van de Davis Cup.



De Luikenaar brengt de Belgen zo op een onoverbrugbare 3-1 voorsprong. Vrijdag had België al een 2-0 voorsprong genomen nadat Steve 'Mister Davis Cup' Darcis in vier sets Lorenzi versloeg. Het werd (6-7 (3/7), 6-1, 6-1, 7-6 (7/4)). Goffin van zijn kant deed het vrijdag in drie sets (6-4, 6-3, 6-3) tegen Andreas Seppi. Zaterdag wonnen Simone Bolelli en Andreas Seppi voor Italië het dubbelspel. In een felbevochten vijfsetter (4-6, 6-3, 6-4, 3-6 en 7-6 (8/6)) rekenden zij af met Ruben Bemelmans en Joris De Loore. BELGIUM WINS!!! @David__Goffin defeats Lorenzi 63 63 62 meaning Belgium defeats Italy 3-1 & will host Australia in the #DavisCup semifinals! pic.twitter.com/fEt3zlhOvT — Davis Cup (@DavisCup) On est en demiiiiiiiiii!!! C'est la folie au @Spiroudome de #Charleroi!! Well done @davidgoffin #Daviscup pic.twitter.com/nMrp6A1t8U — Anne-So Bruyndonckx (@AnneSoBkx)