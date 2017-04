Elise Mertens opent tegen Roemeens reekshoofd Niculescu

Door: redactie

Elise Mertens (WTA 67) speelt in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Zwitserse Biel (hard/250.000 dollar) tegen de Roemeense Monica Niculescu (WTA 47), het achtste reekshoofd.

Het wordt het tweede duel tussen de 21-jarige Mertens en de acht jaar oudere Niculescu. In januari stonden ze tegenover elkaar in de finale van het toernooi in Hobart. Mertens was toen duidelijk te sterk (6-3, 6-1) en veroverde zo op het Australische hardcourt haar eerste WTA-titel.



Bij winst neemt Mertens het in de achtste finales op tegen de Duitse Mona Barthel (WTA 88) of de Slovaakse Jana Cepelova (WTA 94).



Elise Mertens is de enige Belg op de tabel in Biel.