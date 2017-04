Ostapenko vervoegt Kasatkina in finale Charleston

Door: redactie

9/04/17 - 08u31 Bron: Belga

Jelena Ostapenko. © ap.

Jelena Ostapenko (WTA 66) heeft zich gisteren als tweede speelster geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston (gravel/776.000 dollar).

De Letse was in de halve eindstrijd net te sterk voor de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni (WTA 23). Na ruim twee uur tennis stond de 6-3, 5-7, 6-4 eindstand op het scorebord.



Vandaag speelt Ostapenko om de titel tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 42). Die haalde het in de eerste halve finale met 3-6, 6-2 en 6-1 van de Duitse Laura Siegemund (WTA 37).



Ostapenko en Kasatkina zijn allebei 19 jaar en hebben op de WTA Tour nog een blanco erelijst. In de onderlinge duels leidt Ostapenko met 2-0.