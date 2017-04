Als Goffin straks wint, wacht Australië in halve finale

Nick Kyrgios (links) krijgt advies van kapitein Lleyton Hewitt. © getty.

Davis Cup Australië heeft zich vandaag ten koste van de Verenigde Staten geplaatst voor de halve finales van de Davis Cup. Nick Kyrgios (ATP 16) bezorgde zijn land het beslissende derde punt. Hij versloeg voor eigen volk in Brisbane Sam Querrey (ATP 25) met 7-6 (7/4), 6-3 en 6-4.

Vrijdag had Kyrgios op het hardcourt van de Pat Rafter Arena ook al John Isner (ATP 23) geklopt. Jordan Thompson (ATP 79) won het eerste enkelduel tegen Jack Sock (ATP 15). Gisteren wonnen Sock en Steve Johnson het dubbelspel tegen Sam Groth en John Peers en brachten de VS zo terug tot 2-1.



Australië, dat wordt gecoacht door Lleyton Hewitt, neemt het in de halve finales van 15 tot 17 september op tegen België of Italië. Na drie ontmoetingen leiden de Belgen in de Spiroudôme van Charleroi met 2-1.



De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Servië.