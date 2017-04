Daria Kasatkina staat voor het eerst in WTA-finale

SG

8/04/17 - 22u03 Bron: Belga

Daria Kasatkina (WTA 42) heeft zich geplaatst voor de eindstrijd van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston (gravel/776.000 dollar). Ze plaatste zich zo voor de eerste keer in haar carrière voor een finale in het enkelspel op het WTA-circuit.