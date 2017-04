Bemelmans en De Loore buigen het hoofd na nagelbijtende vijfsetter, Italië komt terug tot 2-1

Steven Gijbels en Valerie Hardie

8/04/17 - 19u02

© ap.

Ze hebben gevochten als leeuwen, maar Ruben Bemelmans en Joris De Loore zijn er niet in geslaagd om voor het beslissende derde punt te zorgen in de kwartfinale van de Davis Cup. De Italianen Bolelli en Seppi bleken na een ware thriller in vijf sets, inclusief tiebreak, nét te sterk: 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 en 6-7 (6-8). Aan Goffin (of Darcis) om België morgen naar de halve finale te loodsen.

© photo news. 'Never change a winning team' en dus zweerde kapitein Johan Van Herck gisteren bij zijn vertrouwde tandem Ruben Bemelmans / Jorik De Loore om België het derde én beslissende punt te schenken tegen Italië. Geen eenvoudige opdracht, zelfs niet na het uitvallen van Fabio Fognini, die in 2015 samen met Simone Bolleli de Australian Open won. De Italiaanse kapitein Corrado Barazutti koos voor Andreas Seppi als partner van Bolelli. Dat was even wennen en daar profiteerden de Belgen in de eerste set van. Na twee breaks kon Bemelmans de set uitsmashen. Het Spiroudome ging aan het dansen.



In de tweede set toonden de Italianen zich opportunistischer. Zij benutten hun breakpunten in het zesde game wél, de Belgen in het zevende niet - gevolg: 3-6. Zelfde verhaal in de derde set: wisselende kansen, met als enige verschil dat Seppi en Bolelli hun kansjes wél grepen. Bemelmans en De Loore konden nog zes setpunten redden maar het zevende was er teveel aan. Belgian duo Ruben Bemelmans and Joris de Loore have taken the opening set against Italy! pic.twitter.com/RFojMseTwf — Davis Cup (@DavisCup) Sat Apr 08 00:00:00 MEST 2017 © reuters.

© epa. De Belgen gaven zich niet gewonnen en aangevuurd door een enthousiast publiek knokten Bemelmans en De Loore zich weer in de match. Seppi moest zijn opslag inleveren en met een geweldige backhand langs de lijn sleepte De Loore een vijfde set uit de brand. Hun 'chest bump' inspireerde de uitzinnige supporters om de Mexican Wave in te zetten.



Die beslissende set draaide uit op een zinderende thriller. Net toen het ernaar uitzag dat de buit binnen was voor 'Italia' (2-5), haalden de Belgen nog eens alles uit de kast: 6-6. In een kolkende zaal moest een tiebreak de beslissing brengen. De Belgen kregen als eerste dé kans om de match te winnen maar Bemelmans zag zijn return in het net stranden. Seppi faalde niét toen ook Italië even later een matchpoint kreeg. Jammer maar helaas: David Goffin of Steve Darcis moeten morgen de klus maar klaren tegen Paolo Lorenzi of Andreas Seppi. © photo news.