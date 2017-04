Seppi en Bolelli dubbelen tegen de Belgen

Door: redactie

8/04/17 - 14u30 Bron: Belga

Andreas Seppi verloor gisteren nog van David Goffin. © reuters.

Davis Cup Andreas Seppi zal deze namiddag (15u00) samen met Simone Bolelli een duo vormen in het dubbelspel in de kwartfinale van de Davis Cup tegen België. Dat bevestigde de Italiaanse tennisfederatie.

België leidt na de twee enkelzeges van gisteren met 2-0. Steve Darcis (ATP 53) en David Goffin (ATP 14) rekenden in de Spiroudôme in Charleroi achtereenvolgens af met Paolo Lorenzi (ATP 38) en Andreas Seppi (ATP 76).



Bij een zege in het dubbelspel zijn de Belgen dan ook zeker van een plek in de halve finales. Belgisch Davis Cup-kapitein Johan Van Herck koos voor het duo Ruben Bemelmans-Joris De Loore, een duo dat al succes oogstte in de Davis Cup. Bij hun eerste samenwerking, in september vorig jaar bij de barragewedstrijden voor het behoud in de Wereldgroep, klopten ze de Braziliaanse dubbelspecialisten Bruno Soares en Marcelo Melo, waarna in februari in de eerste ronde van deze jaargang de Duitse broers Alexander en Mischa Zverev verslagen werden.