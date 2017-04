Australië heeft ticket voor halve finale tegen eventueel België nog niet beet

Door: redactie

Davis Cup In de kwartfinale van de Davis Cup tussen Australië en de Verenigde Staten in Brisbane hebben de bezoekers het dubbelspel gewonnen. De Amerikanen komen zo terug tot 2-1.

Steve Johnson (l) en Jack Sock brengen weer spanning in het duel. © afp.

Steve Johnson en Jack Sock versloegen op het hardcourt van de Pat Rafter Arena Sam Groth en John Peers in vijf sets. Het werd 3-6, 6-3, 6-2, 2-6 en 6-3 na 2,5 uur tennis.



Australië had vrijdag de eerste twee enkelwedstrijden gewonnen. Eerst zorgde Jordan Thompson (ATP 79) voor een verrassing door Jack Sock (ATP 15) te verslaan in vier sets met 6-3, 3-6, 7-6 (7/4) en 6-4. Aansluitend was Nick Kyrgios (ATP 16) in een driesetter met 7-5, 7-6 (7/5) en 7-6 (7/5) te sterk voor John Isner (ATP 23).



Zondag staan met Kyrgios/Sock en Thompson/Isner de laatste twee enkelduels op het programma. De winnaar van de ontmoeting speelt in de halve finales in september tegen België of Italië. Na de eerste dag leidt België in de Spiroudôme van Charleroi met 2-0.