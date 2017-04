België in een zetel na eerste dag Davis Cup tegen Italië: na Darcis wint nu ook Goffin

© belga.

Team Belgium stevent in de Spiroudôme van Charleroi recht richting de halve finales van de Davis Cup af. Nadat eerder Steve Darcis (ATP 53), die tegenwoordig als 'Mister Davis Cup' door het leven gaat, de Italiaanse veteraan Lorenzi (ATP 38) opzij had gezet, maakte David Goffin weinig woorden vuil aan Seppi (ATP 76).

Alleen set één had een beetje weg van een echte wedstrijd, maar daarna stoomde onze topspeler (ATP 14) door: 6-4, 6-3 en 6-3. Uiteindelijk moest alleen Darcis één set toestaan tegen een gehandicapte, want zonder Fognini, Italiaanse ploeg. België heeft nog één zege nodig om de halve finales te bereiken. Zaterdag staat het dubbelspel op het menu en daarin kunnen Ruben Bemelmans en Joris De Loore al voor dat beslissende derde punt zorgen. Zij nemen het op tegen Simone Bolelli en Alessandro Giannessi. Zondag botst Goffin op Lorenzi en treft Darcis Seppi. Beide kapiteins kunnen wel nog wijzigingen aanbrengen in hun opstellingen. De winnaar van het duel tussen België, in 2015 nog verliezend finalist in de Davis Cup, en Italië neemt het medio september in de halve eindstrijd op tegen Australië of de Verenigde Staten. De 'Aussies' leiden na de eerste dag met 2-0 .

"Ik ken Seppi goed", opende Goffin zijn babbel na de match. "Het begin van de wedstrijd was niet makkelijk. Hij verraste me toen een beetje, speelde heel snel en agressief. Ik had wat tijd nodig om mijn slagen te vinden, maar ik wist dat dat zou komen. In de rally had ik daarna de bovenhand. Ik begon beter te serveren en Andreas sloeg meer directe fouten. We leiden met 2-0, dat is alleen maar positief. We bevinden ons in een ideale positie voor het dubbelspel. Zaterdag wordt een belangrijke dag die we met vertrouwen aanvatten."



Johan Van Herck had niet verwacht met 2-0 voor te staan na dag één. "Maar ik hoopte het wel", aldus de kapitein. "We waren klaar en vol vertrouwen voor we het court opkwamen. We wisten dat we kans hadden om met 2-0 voor te komen, maar je weet maar nooit. Alle wedstrijden moeten gespeeld worden, zeker in de Davis Cup. Ter herinnering, de Italianen leidden in de eerste ronde met 0-2 in Argentinië. Maar de Argentijnen kwamen nog terug tot 2-2. Het is nog niet gedaan. Natuurlijk gaan we het dubbel spelen om te winnen. Het is aan Ruben Bemelmans en Joris De Loore om met dezelfde mentaliteit voor de dag te komen als bij de enkelspelen van vandaag."