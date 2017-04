België in een zetel na eerste dag Davis Cup tegen Italië: na Darcis wint nu ook Goffin

© belga.

Team Belgium stevent in de Spiroudôme van Charleroi recht richting de halve finales van de Davis Cup af. Nadat eerder Steve Darcis (ATP 53), die tegenwoordig als 'Mister Davis Cup' door het leven gaat, de Italiaanse veteraan Lorenzi (ATP 38) opzij had gezet, maakte David Goffin weinig woorden vuil aan Seppi (ATP 76).

Alleen set één had een beetje weg van een echte wedstrijd, maar daarna stoomde onze topspeler (ATP 14) door: 6-4, 6-3 en 6-3. Uiteindelijk moest alleen Darcis één set toestaan tegen een gehandicapte, want zonder Fognini, Italiaanse ploeg. België heeft nog één zege nodig om de halve finales te bereiken.



Zaterdag staat het dubbelspel op het menu en daarin kunnen Ruben Bemelmans en Joris De Loore al voor dat beslissende derde punt zorgen. Zij nemen het op tegen Simone Bolelli en Alessandro Giannessi. Zondag botst Goffin op Lorenzi en treft Darcis Seppi. Beide kapiteins kunnen wel nog wijzigingen aanbrengen in hun opstellingen.



De winnaar van het duel tussen België, in 2015 nog verliezend finalist in de Davis Cup, en Italië neemt het medio september in de halve eindstrijd op tegen Australië of de Verenigde Staten. De 'Aussies' leiden na de eerste dag met 2-0.