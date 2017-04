Baghdatis ziet recordreeks van 36 zeges in Davis Cup eindigen

Door: redactie

7/04/17 - 18u43 Bron: Belga

Marcos Baghdatis. © epa.

Davis Cup De Cyprioot Marcos Baghdatis (ATP 56) heeft vandaag een einde zien komen aan zijn historische reeks van 36 overwinningen op een rij in de Davis Cup. Baghdatis verloor in Nicosia in vijf sets (7-5, 7-6 (7/2), 4-6, 4-6 en 6-1) van de Tunesiër Moez Echargui (ATP 799).

De 31-jarige Baghdatis brak in maart 2016 het record van de Zweedse legende Björn Borg. Borg won 33 matchen op een rij in de Davis Cup. Vrijdag stopte ook de reeks van Baghdatis. De 24-jarige Echargui was na een partij van bijna vier uur te sterk.



De laatste nederlaag van Baghdatis in de Davis Cup dateerde van 2003 tegen de Georgiër Irakli Labadze. Cyprus vertoefde al die tijd in de lagere regionen van de Davis Cup (groep II en groep III). Lees ook 'Mister Davis Cup' flikt het weer en legt Italiaanse veteraan over de knie om België op gedroomde 1-0 te zetten

Australië neemt optie op halve finale tegen België of Italië Chardy bezorgde de Fransen een tweede punt. © photo news.

Frankrijk van haar kant leidt met 2-0 tegen Groot-Brittannië na de eerste dag van de Davis Cup-ontmoeting in de kwartfinales van de Wereldgroep. Op het gravel in Rouen versloeg Jérémy Chardy (ATP 68) Daniel Evans (ATP 44) in het tweede enkelspel in drie sets met 6-2, 6-3 en 6-3.



Eerder op de dag klopte Lucas Pouille (ATP 17) Kyle Edmund (ATP 47) eveneens in drie sets: 7-5, 7-6 (8/6) en 6-3. Het duo Nicolas Mahut/Julien Benneteau kan Frankrijk zaterdag tegen Jamie Murray en Dominic Inglot het beslissende punt bezorgen. In de halve finales wacht mogelijk een duel met de winnaar van de confrontatie tussen Servië en Spanje. De Franse teamcoach Yannick Noah zag dat het goed was. © afp. © getty.