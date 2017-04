'Mister Davis Cup' flikt het weer en legt Italiaanse veteraan over de knie om België op gedroomde 1-0 te zetten

Steven Gijbels

Davis Cup Met Steve Darcis win je vele oorlogen, zoveel is zeker. 'Mister Davis Cup' vocht in zijn partij tegen de Italiaan Paolo Lorenzi andermaal als een leeuw om een scheve situatie snel recht te zetten. Darcis verloor de eerste set na een tiebreak, maar zette orde op zaken. Hij schakelde een versnelling hoger en won de drie volgende sets, 6-7 6-1 6-1 7-6. België op een gedroomde 1-0 voorsprong tegen Italië. David Goffin krijgt zo dadelijk de taak om die bonus tegen Andreas Seppi verdubbelen.

Met Darcis - Lorenzi stonden twee 'oudjes' tegenover elkaar op het hardcourt in de Spiroudome in Charleroi, maar versleten zijn beide heren nog niet. De 35-jarige Italiaan bereikte in september 2016 pas zijn hoogste ATP-ranking - plaats 35 - in zijn intussen vijftienjarige carrière. De 33-jarige Darcis van zijn kant klopte dit jaar opnieuw op de deur van de top-50, al was het afwachten hoe 'Shark' zijn competitiebreak zou verteren. Onze landgenoot gaf eind februari in Delray Beach forfait om zijn dochtertje Camilla bij te staan. "Ik heb mijn gezin laten voorgaan op de competitie, dat was belangrijker."



Moordende eerste set

Van een gebrek aan wedstrijdritme was echter nauwelijks wat te merken. Darcis zette de Italiaan meermaals onder druk, versierde in set één ook vijf breakpunten, maar op de belangrijke momenten veerde Lorenzi telkens recht. De ervaren gravelbijter sleepte er een tiebreak uit en greep Darcis meteen bij de keel. Na één uur tennis had Lorenzi de eerste set te pakken, 6-7 (3/7).

Vechtlust Een kleine tik voor Darcis die zijn bijnaam 'Mister Davis Cup' daarna drie sets lang alle eer aan deed. Onze landgenoot hield zijn foutenlast beter onder controle, profiteerde optimaal van minder Italiaans serveerwerk en greep nu wel elke kans die zich aandiende. Vijf van de zes versierde breakpunten wist hij te benutten. Een vlotte 6-1 was het gevolg in het tweede en het derde bedrijf. België weer perfect op koers.



Thriller

De vierde set was een regelrechte thriller. De Italiaan liet zich niet zomaar naar de slachtbank leiden en ging opnieuw beter serveren. Het geloof groeide bij Lorenzi en in het negende game ging hij door de opslag van Darcis. Serverend voor de set liet de Italiaan het echter afweten, 'Shark' - gestuwd door het publiek - steeg opnieuw boven zichzelf uit en forceerde een tiebreak. Daarin liep onze landgenoot in geen tijd uit naar 6-0, liet hij Lorenzi nog even terugkomen om het toch af te maken na bijna drie en een half uur tennis.

Darcis: "Verrast dat me zo goed voel" "Het was een stresserende wedstrijd, met veel balwisselingen, een hoop druk en veel volk", liet Darcis na afloop van de wedstrijd optekenen. "Ik denk niet dat ik in de eerste set de mindere van Lorenzi was, alleen stond ik er niet bij de belangrijke punten. Na de eerste set heeft Johan Van Herck me gezegd dat ik moest gebruikmaken van het talrijk opgekomen publiek en ons team om meer druk te zetten, en dat heb ik dan ook gedaan."



De twee volgende sets haalde de Luikenaar telkens binnen met 6-1, om uiteindelijk de wedstrijd te beslissen in de tiebreak van de vierde set. "Op een gegeven moment dacht ik dat er een vijfde set zou volgen, en dat we een andere wedstrijd zouden krijgen. Het kan erg snel gaan in tennis. Ik ben blij dat het toch bij een viersetter bleef. In de tiebreak liet ik me wat meeslepen door de emoties, maar ik heb me goed herpakt."



Mister Davis Cup boekte zijn 22e zege in 37 Davis Cup-duels. "Het is altijd speciaal om in deze competitie aan te treden. Je speelt voor je land, je ploeg, je toeschouwers. Op het gewone circuit ben je alleen."



Tegen Lorenzi werkte Darcis zijn eerste wedstrijd af sinds hij eind februari in Delray Beach forfait gaf voor zijn kwartfinale om zijn dochtertje Camille, die een operatie moest ondergaan, bij te staan. "Ik ben een beetje verrast dat ik me zo goed voel. Dat is de verdienste van de staf, die ongelooflijk werk heeft verricht."