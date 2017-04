Australië neemt optie op halve finale tegen België of Italië

SG

7/04/17 - 10u44 Bron: Belga

Nick Kyrgios © getty.

Australië heeft een serieuze stap gezet richting de halve finales van de Davis Cup. Na de eerste competitiedag leiden de 'Aussies' voor eigen volk in Brisbane in hun kwartfinale met 2-0 tegen de Verenigde Staten.

Jordan Thompson (ATP 79) zorgde meteen voor een verrassing door op het hardcourt van de Pat Rafter Arena Jack Sock (ATP 15) te verslaan in vier sets. Het werd 6-3, 3-6, 7-6 (7/4) en 6-4. Aansluitend was Nick Kyrgios (ATP 16) in een driesetter te sterk voor opslagkanon John Isner (ATP 23). Het enfant terrible haalde het met 7-5, 7-6 (7/5) en 7-6 (7/5).



Het team van coach Lleyton Hewitt heeft nog een zege nodig (vannacht in het dubbel of zaterdagnacht in de twee resterende enkelduels) om door te stoten naar de halve finales. Daarin wacht half september België of Italië. Die twee landen nemen het de volgende dagen tegen elkaar op in de Spiroudôme van Charleroi.