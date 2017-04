Van Herck: "Ze zullen sterk moeten zijn om ons te verslaan"

Bewerkt door: XC

6/04/17 - 15u23 Bron: Belga

© photo news.

België start vrijdag met veel hoop aan zijn kwartfinale in de Davis Cup tegen Italië. Steve Darcis (ATP 53) bijt om 14u00 de spits af tegen Paolo Lorenzi (ATP 38). Het Belgisch team verwacht een 'close game', maar heeft ook vertrouwen in de goede afloop. "Als we ons 200 procent geven, zijn we heel moeilijk te kloppen", gaf kapitein Johan Van Herck mee.

"Voor mij zijn de kansen 50-50", stak Steve Darcis (33) van wal. "Het lijkt misschien niet zo, maar Lorenzi (35) is een heel regelmatige speler. Het zal een lastige, fysieke strijd worden. Verrassingen zijn er niet. We kennen elkaars kwaliteiten. De vier enkelspelers zijn allen ervaren genoeg. Het thuisvoordeel kan in dat geval de doorslag geven, net als de ondergrond. Beiden liggen ons optimaal. Ik ga alvast mijn uiterste best doen om David met een voorsprong aan de tweede partij te laten beginnen."



"Eigenlijk had ik liever als tweede gespeeld", ging Darcis verder. "Maar ik heb ook al sterk gespeeld als ik moest beginnen. Bovendien zit je als tweede speler in een onzekere situatie. Het kan zijn dat David zich vijf of zes keer moet opwarmen. Hij weet immers niet wanneer mijn partij zal eindigen." Lees ook Darcis bijt spits af in kwartfinale tegen Italië

David Goffin blij met rentree in Davis Cup: "We hebben drie punten nodig" Van Herck tijdens de trainingssessie met Darcis. © belga.

Kapitein Johan Van Herck beaamde de woorden van Darcis. "Italië zal een moeilijke tegenstander worden", aldus Van Herck. "Maar de partij tegen Duitsland heeft ons nog maar eens geleerd dat alles mogelijk is in de Davis Cup. Het forfait van Fognini verandert in die optiek niets aan onze kansen. We moeten ons 200 procent geven en dan zal het niet makkelijk zijn ons te verslaan."



David Goffin (ATP 14) moet vrijdag als tweede de baan op tegen de 33-jarige Andreas Seppi (ATP 76). "Seppi is een ervaren speler", opende Goffin (26). "Hij heeft al een mooie carrière achter de rug en heeft (net als Lorenzi) veel regelmaat in zijn spel. Ik verwacht me aan een gevarieerde partij, met veel lange rally's. Maar dat moet mij ook liggen."