Darcis bijt spits af in kwartfinale tegen Italië

6/04/17 - 13u50 Bron: Belga

Steve Darcis en zijn Italiaanse tegenstander Paolo Lorenzi. © epa.

Davis Cup Steve Darcis (ATP 53) opent vrijdag voor het België in de Spiroudôme in Charleroi de kwartfinales van de Davis Cup tegen Italië. Darcis neemt het in de eerste partij van de dag op tegen Paolo Lorenzi (ATP 38). Later die dag treft David Goffin (ATP 14) Andreas Seppi (ATP 76) in het tweede duel.

Darcis en Lorenzi namen het één keer eerder tegen elkaar op. In 2015 op het ATP-toernooi van Metz won Lorenzi in drie sets. Voor David Goffin is het zijn derde confrontatie met Andreas Seppi. Goffin won beide vorige partijen.



In het dubbelspel van zaterdag nemen Simone Bolelli (ATP 525) en Alessandro Giannessi (ATP 122) het op tegen Joris De Loore (ATP 199) en Ruben Bemelmans (ATP 137). Zondag worden de rollen omgekeerd en treft David Goffin Paolo Lorenzi. Steve Darcis sluit af tegen Andreas Seppi.



Italië moet vrijdag afrekenen met het forfait van Fabio Fognini (ATP 28). Fognini, die sukkelde met pols en voet, werd in de selectie vervangen door Alessandro Giannessi. De winnaar van het duel speelt van 15 tot 17 september om een finaleplaats tegen Australië of de Verenigde Staten.



