Andy Murray opnieuw gespot op tenniscourts

Wegens een blessure aan de elleboog was Andy Murray niet te zien op de Miami Open. Ook voor Groot-Brittannië zal Murray dit weekend niet aantreden in de Daviscup. Frankrijk en Groot-Brittannië spelen van 7 tot 9 april in Rouen op gravel. De inzet is een plaats in de halve finales van de Wereldgroep. Goed nieuws voor de fans van de nummer één van de wereld, want Murray is volgens The Daily Mail terug op de tennisbanen gespot.



In de All England Club was Murray te zien met zijn coach Jamie Delgado en zijn fysieke trainer Matt Little. Zelf heeft de Brit en zijn entourage nog niets bevestigd, maar volgens bronnen zou hij naar Monte Carlo trekken om daar verder te trainen voor zijn comeback op het ATP-tornooi van Monte Carlo dat op 17 april begint. Murray speelt komende maandag ook tegen Roger Federer, een wedstrijd voor het goed doel 'The Match for Africa 3' in Zurich. Voorlopig zal hij ook hier aan deelnemen.