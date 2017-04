Bemelmans en De Loore zijn klaar om zaterdag te dubbelen

Bewerkt door: XC

Davis Cup Ruben Bemelmans en Joris De Loore zullen zaterdag waarschijnlijk het dubbelspel voor hun rekening nemen in het kwartfinaleduel in de Davis Cup tegen Italië. De Limburger en de Bruggeling speelden in september van vorig jaar voor het eerst samen tegen de Brazilianen Bruno Soares en Marcelo Melo in het barrageduel om een plaats in de Wereldgroep. Ze trokken toen aan het langste eind tegen twee wereldtoppers (toen beiden in de top vijf van de ATP-dubbelranking).

Begin februari namen Bemelmans en De Loore in de eerste ronde tevens de scalp van de Duitsers Alexander en Mischa Zverev. "Zoals in elke Davis Cup-ontmoeting zal het dubbelspel ook nu weer belangrijk zijn", stelde Bemelmans. "Joris en ik zullen klaar zijn voor zaterdag. We hebben het voordeel thuis te spelen, maar de kansen zullen 50-50 zijn. In het tennis moet elke wedstrijd gespeeld worden. We zullen het beste van onszelf geven om drie punten te pakken. Er is de gewenste ondergrond (hardcourt in de Spiroudôme van Charleroi, nvdr.) en er zou sfeer moeten zijn in de tribunes. Dat is altijd aangenamer."



Bemelmans en De Loore treden niet vaak samen aan in dubbelwedstrijden buiten de Davis Cup. "Onze rankings laten het niet altijd toe om op dezelfde toernooien in actie te komen", legde Bemelmans uit. Maar ze trainen wel samen bij Tennis Vlaanderen. "We proberen veel samen te spelen. Dat is een doel", aldus De Loore. "Na de confrontatie met Duitsland hebben we nog samen een Challenger afgewerkt in Kyoto en we schopten het toen tot in de finale door enkele goede duo's te verslaan. Daarna konden we niet meer samen aantreden, maar we hechten er wel belang aan."