Miami-winnares Konta geeft verstek voor Charleston

Johanna Konta. © afp.

Johanna Konta (WTA 7) zal deze week niet aantreden op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston (gravel/710.900 dollar). De Britse, die zaterdag verrassend het WTA-toernooi van Miami won, heeft last van schouderklachten en is ook ziek. Dat heeft de 25-jarige Konta vandaag laten weten.

Konta zou in Charleston de hoogst gerangschikte speelster geweest zijn. Bij aanvang van het gravelseizoen wil ze geen risico's nemen. "Ik vind het heel jammer dat ik forfait moet geven", aldus Konta. "Ik sukkelde in Miami met een lichte schouderblessure en was ook ziek en daarvan ondervind ik nu nog hinder."



Konta haalde het zaterdag in Miami in de finale in twee sets van de Deense Caroline Wozniacki (WTA 12), voormalig nummer één van de wereld: 6-4 en 6-3. Voor Konta was het de derde toernooizege in vier finales.