Elise Mertens is nieuwe Belgische nummer 1 op WTA-ranking

Elise Mertens mag zich sinds vandaag de hoogst geklasseerde landgenote op de WTA-ranking noemen. De 21-jarige Mertens boekt één plaats winst op de nieuwe ranglijst en is 67ste.

Mertens sloot 2016 nog af op een 125ste plaats op de WTA-ranking, maar schoot de voorbije maanden als een komeet omhoog. Begin dit jaar won ze het WTA-toernooi van Hobart, sindsdien is ze blijven stijgen op de ranglijst. Op de nieuwe ranking stak ze nu ook Yanina Wickmayer voorbij, die zeven plaatsen moet inleveren en 74ste staat. Kirsten Flipkens, goed voor een tweede ronde in Miami, wordt 84ste (+1), Maryna Zanevska is 113de (+3) en Alison Van Uytvanck 137ste (+1).



De top vijf in het vrouwentennis blijft voorlopig ongewijzigd. Angelique Kerber behoudt haar koppositie, de Duitse heeft 330 punten voorsprong op Serena Williams. Karolina Pliskova, Dominika Cibulkova en Simona Halep vervolledigen de top vijf. De Britse Johanna Konta wipt dankzij haar toernooizege van zaterdag in Miami van de elfde naar de zevende plaats. Verliezend finaliste Caroline Wozniacki wordt twaalfde (+2).