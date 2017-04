Goffin zakt naar 14de plaats op ATP-ranking, Federer wordt vierde

© epa.

David Goffin moet twee plaatsen inleveren op de nieuwe wereldranglijst van het mannentennis. De Luikenaar strandde vorige week in de achtste finales van het ATP-toernooi van Miami, verloor 270 punten en zakte van de twaalfde naar de veertiende plaats op de ATP-ranking.

De Belgische nummer één schopte het vorig jaar nog tot in de halve finale in Miami en had dus een pak punten te verdedigen. In de achtste finales ging hij echter onderuit tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 16). Op de nieuwe ranglijst ziet hij de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 12) en de Tsjech Tomas Berdych (ATP 13) over zich wippen. Goffin bereidt zich deze week voor op de ontmoeting met Italië van komend weekend in de kwartfinales van de Davis Cup. Vrijdag staan de eerste duels gepland in de Spiroudôme in Charleroi.



De Belgische nummer twee Steve Darcis zakt van 49 naar 53, Arthur De Greef blijft 125ste, Ruben Bemelmans wordt 137ste (+2). Kimmer Coppejans boekt 17 plaatsen winst en is 185ste. Fabio Fognini, één van de opponenten van Goffin en zijn ploegmaats in Charleroi, wordt dankzij zijn verrassende halvefinaleplaats in Miami 28ste (+12).



De top drie in het mannentennis blijft ongewijzigd, met Andy Murray op één, Novak Djokovic op twee en Stan Wawrinka op drie. Achter hen zijn er wel een pak wijzigingen te bespeuren. Roger Federer, zondag goed voor zijn derde eindzege in Miami, gaat twee plaatsen vooruit en wordt vierde, verliezend finalist Rafael Nadal (+2) is nu vijfde. Milos Raonic (zesde, -1), Kei Nishikori (zevende, -3) en Dominic Thiem (negende, -1) geven terrein prijs.