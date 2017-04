Roger Federer speelt geen toernooien meer voor Roland-Garros

Door: redactie

ATP Miami Roger Federer (ATP-6) last na zijn overwinning van het Masters 1.000-toernooi van Miami (6.993.450 dollar) een rustpauze in. "Waarschijnlijk werk ik voor Roland-Garros geen graveltoernooien meer af", zei de 35-jarige Zwitser.

"Ik ben geen 24 jaar meer. Ik heb nood aan rust, mijn lichaam moet goed behandeld worden. Ik heb tijd nodig om me voor te bereiden. De fans zullen moeten wachten tot Roland-Garros om me terug te zien spelen. Ik werk nu volledig naar Parijs toe, maar wil ook aan een goede conditie werken voor het de gras- en hardcourttoernooien nadien. Die zijn heel belangrijk voor mij", verklaarde Federer. "Ik wil gezond blijven en me goed voelen op het veld. Dan kan ik het tennis van de afgelopen weken produceren. Als ik niet zo goed in mijn vel zou zitten, had ik hier nooit in de finale gestaan tegen Rafael Nadal."



Federer veroverde in Miami zijn 91e ATP-titel door met 6-3 en 6-4 de maat te nemen van zijn eeuwige rivaal Nadal (ATP-7). Daardoor klimt hij maandag naar de vierde plaats op de ATP-ranking. Dit jaar won hij ook al het Australian Open en twee weken terug was hij de beste in Indian Wells. De "FedExpress" schreef achttien grandslamtoernooien op zijn palmares. Roland-Garros won hij één keer, in 2009. Dit jaar barst het tennisgeweld op het Parijse gravel los op 27 mei, twee weken later staan de finales op het programma.