Federer haalt het eenvoudig van Del Potro en plaatst zich voor vierde ronde in Miami

Bewerkt door: Manu Henry

27/03/17 - 23u00 Bron: ANP

Roger Federer maakt zich op voor de vierde ronde in Miami © afp.

Roger Federer heeft zich ten koste van Juan Martín del Potro geplaatst voor de vierde ronde van het Masters-toernooi in Miami. In een herhaling van de US Open-finale van 2009, waar Del Potro aan het langste eind trok, had de Zwitser vandaag slechts twee sets nodig: 6-3 en 6-4.