Federer wint 90ste titel in Indian Wells, tot frustratie van wenende Wawrinka die hem een 'a-hole' noemt

SG

20/03/17 - 17u21 Bron: Belga

© afp.

Indian Wells De Zwitser Roger Federer heeft het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/6.993.450 dollar) op zijn naam geschreven. De tennisser versloeg zijn landgenoot Stan Wawrinka in de finale in twee sets (6-4, 7-5), in een wedstrijd die 1 uur en 21 minuten duurde.

De als derde geplaatste Wawrinka won zijn halve finale nog overtuigend van de Spanjaard Pablo Carreno. Het was de eerste keer dat de Zwitser in de finale stond van Indian Wells. Federer won het toernooi al vier keer eerder, in 2004, 2005, 2006 en 2012. Hij rekende in de halve finale af met de Amerikaan Jack Sock.



"Ook ik ben helemaal verrast door dit alles", reageerde hij na zijn zege tegen Wawrinka. "Ik dreigde naar de 35e plaats op de ranking te tuimelen als ik niet in Australië had gespeeld of er snel was uitgegaan. Nu ben ik nummer 6 en dat is ongelofelijk. Het neemt veel druk weg als je reekshoofd bent of in de top tien staat. Dit was opnieuw een droomweek. Ik ben nog altijd bezig aan een comeback. Ik hoop dat mijn lichaam het toelaat om te blijven spelen. Vorig jaar moest ik afzeggen voor dit toernooi en dat vond ik toen erg jammer, want het is een van mijn favoriete events. Dat ik hier nu opnieuw als kampioen sta, is een geweldig gevoel."



Wawrinka was na afloop aangedaan. Zo stond hij met tranen in de ogen bij zijn speech. Hierbij wou hij Federer feliciteren. Die moest een beetje lachen met de tranen van zijn landgenoot en als reactie daarop noemde Wawrinka zijn tegenstander al lachend een 'a-hole'.



De 35-jarige Federer won zijn negentigste ATP-titel, op een totaal van 138 finales. In januari won hij nog de Australian Open. Wawrinka won al 15 titels in 26 finales op het ATP-circuit. In de onderlinge confrontaties met Wawrinka leidt Federer met 20-3.