Russinnen Svetlana Kuznetsova en Elena Vesnina strijden om titel in Indian Wells

18/03/17 - 09u45 Bron: Belga

De finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/7.669.423 dollar) wordt een Russisch onderonsje tussen Svetlana Kuznetsova (WTA 8) en Elena Vesnina (WTA 15).

Vesnina stootte als eerste door naar de finale. Zij klopte de Française Kristina Mladenovic (WTA 26) met 6-3 en 6-4. Aansluitend was Kuznetsova met 7-6 (7/5) en 7-6 (7/2) te sterk voor de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3). De 31-jarige Kuznetsova en de 30-jarige Vesnina speelden al twee keer tegen elkaar. In 2014 was Kuznetsova op het gravel van het Portugese Oeiras met 6-3, 6-1 de beste. Bij hun eerste ontmoeting, in 2009 op hardcourt in Dubai, won Vesnina met 6-4, 3-6 en 6-0.



Voor Svetlana Kuznetsova is het haar derde finale in Indian Wells. In 2007 verloor ze van de Slovaakse Daniela Hantuchova, een jaar later botste ze op de Servische Ana Ivanovic. Op haar erelijst staan zeventien toernooizeges, waarbij twee grandslams (US Open 2004 en Roland Garros 2009). Elena Vesnina moet het voorlopig stellen met twee titels, behaald in 2013 in Hobart en Eastbourne. De Russin bereikt voor het eerst de finale van een Premier Mandatory, de categorie net onder de grandslamtoernooien.