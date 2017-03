Domper voor Fed Cup-team: Wickmayer past voor barrageduel met Rusland

Door: redactie

De Belgische Fed Cup-ploeg kan in de barrages om promotie naar Wereldgroep I niet rekenen op Yanina Wickmayer. Ze sukkelt met een aanhoudende polsblessure en heeft een overbeladen programma, zo staat vandaag op haar website te lezen. Het team van kapitein Dominique Monami speelt op 22 en 23 april in Moskou tegen Rusland.

"Het gravelseizoen is voor mij erg belangrijk en ik wil me op de juiste manier kunnen voorbereiden op Roland Garros", aldus het nummer 68 op de WTA-ranking. "Komt daarbij dat ik al een tijdje sukkel met een halsstarrige polsblessure. Om de blessure niet te verergeren, moet ik voldoende rustperiodes inbouwen. Wetende dat ik in april en mei nog een aantal verplichte toernooien op de planning heb staan, had ik geen andere keuze dan deze beslissing te nemen."



"Ik heb dit uitvoerig besproken met de federatie en het team en zij hebben het volste begrip voor mijn beslissing. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ons team de opdracht ook zonder mij tot een goed einde zal brengen." Vorige week werd Wickmayer nog door Daria Gavrilova (WTA 27) uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells.



Het Belgische Fed Cup-team kwalificeerde zich voor de barrages door in februari in de eerste ronde van Wereldgroep II met 1-3 te winnen in Roemenië. Rusland haalde het in Moskou met 4-1 van Taiwan.



Het is geleden van 2012 dat België deel uitmaakte van Wereldgroep I, waarin de acht beste landen van de wereld zijn verzameld.