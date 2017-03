Friet etende Kyrgios klopt titelhouder Djokovic (die andermaal racket aan diggelen slaat)

SG

16/03/17 - 08u14 Bron: Belga

© Twitter.

's Werelds nummer twee Novak Djokovic zal Indian Wells geen vierde keer op rij winnen. De 29-jarige Serviër moest in de achtste finales een 6-4, 7-6 (7/3) nederlaag incasseren tegen de 21-jarige Australiër Nick Kyrgios (ATP-16). Die maakte zo een einde aan een recordreeks van negentien zeges voor Djokovic op het Californische hardcourt.

Kyrgios klopte Djokovic twee weken geleden in Acapulco ook al eens (7-6 7-5). Ook vandaag schoot de nummer 16 van de wereld uitstekend uit de startblokken. Hij snoepte eerst enkele frietjes af van een toeschouwer en snoepte vervolgens ook de opslag van 'Nole' af. Het 'enfant terrible' serveerde zich nadien zonder veel moeite naar 6-4 setwinst. Een gefrustreerde Djokovic mepte zijn racket - niet voor het eerst dit jaar - aan diggelen, al leek dat wel te werken. De Serviër kwam in het tweede bedrijf nauwelijks in de problemen tot 5-5. Hij moest twee breakpunten wegwerken, maar deed dat met verve. In een tiebreak moest Djokovic alsnog het hoofd buigen.



Het was geleden van midden maart 2013, toen hij in de halve finales uitgeschakeld werd door de Argentijn Juan Martin del Potro, dat Djokovic verloren had in Indian Wells. Zijn naam prijkt vijf keer op de erelijst. Hij won het Masters 1.000-toernooi in 2008, 2011, 2014, 2015 en 2016. In 2007 was hij al eens runner-up. Kyrgios neemt het in de kwartfinales op de Zwitser Roger Federer (ATP-10).



De Schot Andy Murray, nummer een van de wereld, ging er eerder deze week al in de tweede ronde uit. De Zwitser Stan Wawrinka (ATP-3) is nu de hoogst geplaatste speler in het toernooi.