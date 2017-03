Op deze manier wil Goffin noodlijdend tennistoernooi in Bergen helpen

Lander Verhoeven

14/03/17

video De organisatie van de vroegere Ethias Trofee deelde vandaag mee dat ze in financiële moeilijkheden verkeert. Sponsor Ethias trok de stekker uit de samenwerking en het toernooi veranderde daarom van naam naar 'ATP Challenger' van Bergen. Om te blijven bestaan is ze nu op zoek naar 200.000 euro voor 14 april. De nummer één in het Belgische tennis, David Goffin, doet alvast zijn duit in het zakje en hoopt via een veiling geld in te zamelen voor het tennistoernooi.