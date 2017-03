Yanina Wickmayer riskeert celstraf en 300.000 euro boete voor bouwovertreding

Door: Kim Aerts

13/03/17 - 19u49

© afp.

Yanina Wickmayer moest zich vandaag samen met haar vader en haar vennootschap voor de correctionele rechtbank van Leuven verantwoorden voor enkele bouwovertredingen aan haar villa in Diest. Zowel Yanina als haar vader en de vennootschap van Wickmayer riskeren elk 300.000 euro boete voor de stedenbouwkundige inbreuken.

Het domein langs de Meilrijk in Diest werd door papa Wickmayer begin jaren 2000 aangekocht met de vennootschap nv Biesthoeve waarin de man tot 2008 gedelegeerd bestuurder was. Daarna nam Yanina het roer van de vennootschap over. De 27-jarige Wickmayer liet tussen de zomer van 2012 en januari 2013 een bijgebouw uitbreiden met drie garagepoorten. Er zouden ook onregelmatigheden gebeurd zijn bij de aanleg van een kasseiverharding. Daarenboven zou ze ook enkele bomen in natuurgebied gerooid hebben.



Wickmayer bleef afwezig op de zitting. Haar advocaat noemde het dossier onontvankelijk omdat de tennisster nooit op de hoogte werd gebracht van haar bouwovertreding. "U zult geen brief vinden die officieel aan haar betekend is geweest", aldus de advocaat. Volgens de raadsman werden er geen bomen gerooid en werd het bouwvolume niet vergroot maar zelfs verkleind. "Ze is ook nooit gehoord geweest en heeft zich bijgevolg dus nooit kunnen verdedigen."



Het openbaar ministerie vorderde een principiële, niet nader bepaalde celstraf en een boete van 300.000 euro voor Wickmayer, haar vader Marc en de vennootschap. De vader van Yanina probeerde ook, bij monde van zijn advocaat, de dans te ontspringen. De zestiger zou naar eigen zeggen geen bestuurder meer zijn geweest tijdens de vermeende feiten in 2012. Volgens zijn advocaat kan hem dan ook niks ten laste worden gelegd. Vonnis 10 april.