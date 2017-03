Goffin in derde ronde tegen Spanjaard Ramos-Vinolas

David Goffin. © photo news.

David Goffin (ATP 12) botst in de derde ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/6.993.450 dollar) op Albert Ramos-Vinolas (ATP 24). De als 22e geplaatste Spanjaard nam op het BNP Paribas Open in drie sets de maat van de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 67), pas na 2u32 stonden de 6-4, 5-7 en 7-5 setstanden op de tabellen.

Eerder op de dag had ook Goffin zijn eerste duel in Indian Wells overleefd. De Luikenaar was als elfde reekshoofd vrij in de openingsronde en haalde het een ronde later in drie sets van de 20-jarige Rus Karen Khachanov (ATP 52): 6-4, 3-6 en 6-3 na 1 uur en 55 minuten. Het was hun eerste duel op het ATP-circuit.



Zijn opponent in de derde ronde, de 24-jarige Ramos-Vinolas, ontmoette de twee jaar oudere Goffin nooit eerder op het ATP-circuit. Klopt de Belgische nummer één de Spanjaard, wacht in de achtste finales de winnaar van het duel tussen de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 30) en de Italiaan Fabio Fognini (ATP 43). Die laatste kegelde zevende reekshoofd Jo-Wilfried Tsonga (ATP 8) uit het toernooi. Ook 's werelds nummer één Andy Murray, een mogelijke tegenstander van Goffin in de kwartfinales, moest gisteren zijn koffers pakken. Hij werd verrast door de Canadese qualifier Vasek Pospisil (ATP 129).



Vorig jaar bereikte Goffin de halve finales in Indian Wells, hij heeft dus een pak punten te verdedigen in Amerika. Bij de laatste vier ging hij toen met 6-3, 3-6 en 6-3 onderuit tegen de Canadees Milos Raonic.