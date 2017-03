Internationale Tennisfederatie wil Davis Cup-matchen in drie sets laten beslissen

Door: redactie

Vanaf volgend jaar zouden de wedstrijden in de Davis Cup over maximaal drie in plaats van vijf sets gespeeld kunnen worden. Dat is één van de hervormingen die de raad van bestuur van de Internationale Tennisfederatie (ITF) door wil voeren, zo liet de ITF vandaag weten.