Flipkens en Wickmayer naar tweede ronde Indian Wells

Door: redactie

9/03/17 - 06u23 Bron: Belga

Kirsten Flipkens. © afp.

Kirsten Flipkens (WTA 87) en Yanina Wickmayer (WTA 68) hebben zich verzekerd van een ticket voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/7.669.423 dollar).

Flipkens rekende in haar eersterondepartij na een zware driesetter af met de Amerikaanse Catherine Bellis (WTA 55). Ze haalde het in hun eerste onderlinge confrontatie na 1u58' met 4-6, 6-1, 6-4. Flipkens neemt het in de tweede ronde op tegen de Spaanse Garbina Muguruza (WTA 7), die als zevende reekshoofd vrij was in de eerste ronde. Het wordt hun vijfde duel op het WTA-circuit, beide speelsters wonnen tweemaal.



Yanina Wickmayer won in drie sets van de Duitse Laura Siegemund (WTA 37) in een wedstrijd die 2u58' duurde: 6-3, 3-6, 6-4. Wickmayer neemt het in tweede ronde op tegen de Australische Daria Gavrilova (WTA 27 en het 24ste reekshoofd). Het wordt nog maar de tweede keer dat de twee speelsters het tegen elkaar opnemen tijdens een WTA-toernooi. In 2012 won Gavrilova van Wickmayer in het Nederlandse 's-Hertogenbosch. De carrière van de 23-jarige Australische, die geboren werd in Moskou, kwam in 2015 echt van de grond toen ze eerst een plaats veroverde in de top 100 en later in de top 50. Vorige herfst speelde ze in Moskou voor het eerst in haar carrière de finale van een WTA-toernooi.