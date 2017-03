Serena Williams zegt geblesseerd af voor Indian Wells, Angelique Kerber opnieuw nummer één

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Serena Williams zal deze week niet in actie komen in het Californische Indian Wells (7.669.423 dollar). Dat deelden de organisatoren mee. De 35-jarige Amerikaanse kampt met een blessure aan de linkerknie. Ook het toernooi in Miami, dat 21 maart van start gaat, laat ze aan zich voorbijgaan.

"Jammer genoeg moet ik afhaken voor Indian Wells en Miami", zegt Williams in een verklaring op de toernooiwebsite. "Door mijn blessure heb ik niet kunnen trainen. Het is een grote teleurstelling dat ik er niet bij kan zijn, maar ik blijf positief en houd de blik op de toekomst gericht. Ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk terug te keren."



Veel punten te verdedigen

Door het forfait van Williams wordt de Duitse Angelique Kerber na Indian Wells sowieso weer de nummer een van de wereld. Williams was vorig jaar verliezend finaliste en had dus veel punten te verdedigen. Ze moest minstens de halve finales halen om haar eerste plaats op de wereldranglijst vast te houden. In Miami sneuvelde Williams vorig seizoen al in de achtste finales.



'Wicky' en 'Flipper'

Het afzeggen van eerste reekshoofd Williams zorgt ook voor wat wijzigingen op de hoofdtabel, maar voor de Belgische deelneemsters Yanina Wickmayer (WTA-68) en Kirsten Flipkens (WTA- 87) verandert er niets. Wickmayer neemt het in de eerste ronde op tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA-37), Flipkens tegen de Amerikaanse Catherine Bellis (WTA-55).