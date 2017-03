Pablo Cuevas wint met een dag vertraging de Brasil Open voor de derde keer op rij

Door: redactie

De 31-jarige Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP-33) heeft voor het derde jaar op rij het ATP-toernooi van Sao Paulo (455.565 dollar) gewonnen. In de finale versloeg hij de Spanjaard Albert Ramos (ATP-24) in 2 uur en 59 minuten met 6-7 (3/7), 6-4 en 6-4. Cuevas was derde reekshoofd op het Braziliaanse gravel, Ramos stond tweede op de plaatsingslijst.