Goffin-killer Querrey verrast ook Nadal in de finale van Acapulco

Door: redactie

5/03/17 - 10u15 Bron: Belga

© reuters.

De Amerikaan Sam Querrey (ATP 40) heeft vannacht verrassend de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 6) geklopt in de finale van het ATP-toernooi van het Mexicaanse Acapulco (hard/1.491.310 dollar). Querrey had in de tweede ronde David Goffin al uit het toernooi gekegeld.

Na één uur en 34 minuten was Querrey in twee sets (6-3 en 7-6 (7/3)) te sterk voor Nadal. Het is voor Querrey de negende ATP-titel in zijn carrière. Nadal, al winnaar in Acapulco in 2005 en 2013, had voor de finale nog geen enkele set verloren in Mexico.