Querrey verrast Kyrgios en neemt het op tegen Nadal in finale Acapulco

4/03/17

Sam Querrey (ATP 40), die David Goffin (ATP 11) uitschakelde in de tweede ronde, heeft zich afgelopen nacht geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi van het Mexicaanse Acapulco (hard/1.491.310 dollar). Querrey klopte de Australiër Nick Kyrgios (ATP 17) en neemt het in de finale op tegen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 6).

Querrey won in drie sets (3-6, 6-1 en 7-5) van Kyrgios, het zesde reekshoofd. Diezelfde Kyrgios had in de kwartfinales nog nummer twee van de wereld, Novak Djokovic, uit het toernooi gekegeld.



In de andere halve finale had Rafael Nadal, winnaar in 2005 en 2013, niet de minste moeite met de Kroaat Marin Cilic (ATP 8). Nadal walste in twee korte sets (6-1 en 6-2) over Cilic heen. Nadal verloor dit jaar in Acapulco nog geen enkele set.



Voor de 30-jarige Nadal ligt morgen een 70e ATP-titel voor het grijpen. Sam Querrey staat momenteel op negen ATP-zeges.

