Murray flirt in Dubai met uitschakeling tegen Kohlschreiber, maar Schot ontsnapt

Door: redactie

2/03/17 - 20u50

Andy Murray. © ap.

Andy Murray heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi van Dubai (hard/2.429.150 dollar). De Schotse nummer een van de wereld had in de kwartfinales drie sets nodig tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 29): 6-7 (4/7), 7-6 (20/18) en 6-1. Topreekshoofd Murray liep in de tiebreak van de tweede set tegen enkele matchballen aan, maar ontsnapte en veegde vervolgens in de derde en tevens beslissende set de vloer aan met de Duitser.

In de halve finales wacht de winnaar van het duel tussen de Rus Evgueny Donskoy (ATP 116) en de Fransman Lucas Pouille (ATP 15). In de andere halve finale staan de Nederlander Robin Haase (ATP 66) en de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 35) tegenover mekaar.



Er sneuvelden deze week al heel wat grote namen in Dubai. Woensdag kon Roger Federer (ATP 10) zich er niet plaatsen voor de derde ronde. De voormalige nummer een van de wereld ging in de tweede ronde in drie sets onderuit tegen kwalificatiespeler Donskoy: 3-6, 7-6 (9/7) en 7-6 (7/5) na meer dan twee uur. Het derde reekshoofd had in de tweede set nochtans drie matchballen gekregen en gaf in de derde en beslissende set een 5-2 voorsprong nog uit handen. De 35-jarige Zwitser speelde in Dubai zijn eerste toernooi sinds zijn eindzege op de Australian Open, waar hij zijn achttiende grandslam won. Het toernooi van Dubai staat al zeven keer op zijn erelijst (2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 en 2015).



Eerder deze week sneuvelde titelverdediger Stan Wawrinka (ATP 3) al in de eerste ronde in Dubai. De 31-jarige Zwitser liet zich dinsdag verrassen door de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 77). Ook Gaël Monfils, Tomas Berdych en Roberto Bautista Agut zijn al uitgeschakeld.